Büyükkılıç: "Kayseri, Ticaretin ve Sanayinin Üssü"

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen Kayseri'deki Yeni Yatırımları Değerlendirme, 4. OSB Hakkında Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaretin ve sanayinin üssü olduğunu belirterek, ülkede yatırımlarla anılan, istihdama fırsat veren bir anlayışın ve gayretin içerisinde olduklarını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında gerçekleşen 'İlimiz Sanayisi' konulu toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, organize sanayi bölgelerinin başkanları ile oda başkanları ve yetkilileri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaretin, endüstrinin bir üssü, bir merkezi olduğunu belirterek, "6 bin yıllık geçmişi olan, çıkan tabletlerde ticaretin adeta merkezi olarak nitelendirilen bir anlayış içerisinde bu şehrin İpek Yolu üzerinde uluslararası fuar niteliğindeki Yabanlu Pazarı ile özdeşleşen ve bu açıdan önem arz eden bir şehir olduğunu hep söylüyoruz" dedi.

Büyükkılıç, Kayseri'de 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 2 ayrı teknopark niteliğindeki kuruluşun olduğunu belirterek, üretim, yatırım ve ihracat yaparak, bu ülkeyi yatırımlarla anılan, istihdama fırsat veren, üretimi 'olmazsa olmaz' bilen bir anlayışın ve gayretin içerisinde olduklarını vurguladı.

"183 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN BİR ŞEHİR"

Kayseri'de 183 ülkeye ihracat yapan bir şehirden söz ettiklerini anımsatan Başkan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu da bizi keyiflendiriyor, sevindiriyor. Yerel yönetimler olarak üzerimize ne düşüyorsa bunu yapma yolunda bizim idare göstereceğimizi vurguluyoruz, vurgulamaya devam edeceğiz. Adeta ihracat için çırpınan hemşehrilerimizin önünü açmak, onlara yardımcı olmak, yatırımcıyı teşvik etmek üzerimize vazife olmayan her işi yine sahiplenerek, birlikte hareket ederek hedefe ulaşmak yönünde gayret gösteriyoruz. Çok şükür iyi noktadayız. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, hükümetimiz ile şehrimiz adına olumlu ne istiyorsak bizleri teşvik eden bir yaklaşım gözlemliyoruz. "

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kayseri havaalanının büyümesi konusunda yapılan çalışmaların hızla ilerlediğini hatırlatarak, Kayseri'nin gerek imar uygulamalarıyla gerek sosyal, kültürel ve turizm yönüyle daha da kalkınması yönünde gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Konuşmasında sanayi ve ticareti 'olmazsa olmaz' olarak belirten ancak bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmin her alanında birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kazananın şehrin, ülkenin ve insanlığın olacağını sözlerine ekledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise birlik, beraberlik mesajı vererek, Kayseri'de gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyeleri, gerekse sivil toplum kuruluşları ile büyük bir uyum ve gayret içerisinde her alanda daha ileri noktalara taşımak için çalıştıklarını söyledi. 3 organize sanayi, 1 serbest bölge olduğunu vurgulayan Günaydın, kurulacak olan 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşık 614 yatırımcının müracaatta bulunduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap şeklinde devam etti.

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