Büyükkılıç: "Kayseri'mizin Her Köşesi Cennet Misali"
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Büyükkılıç: "Kayseri'mizin Her Köşesi Cennet Misali"

Büyükkılıç: 'Kayseri'mizin Her Köşesi Cennet Misali'
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri'nin eşsiz doğal güzelliklerinde sık sık doğa yürüyüşleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte Kaleköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıktı.

Kayseri'nin eşsiz doğal güzelliklerinde sık sık doğa yürüyüşleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte Kaleköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıktı.

Kayseri'nin tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle çok yönlü bir kent olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'miz tarihi güzelliklerin yanında doğal güzellikleriyle de her köşesi ayrı bir cennet" diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kayseri'miz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi güzelliklerin yanında doğal güzellikleriyle de her köşesi ayrı cennet misali yaşanılacak, buluşulacak cennet bir bölge. Şu anda Develi'mizin Kale Mahallesi'ndeyiz. Kale gibi insanlarıyla, Adana bölgesine yakın olan iklimiyle, doğal güzellikleriyle, ormanlarıyla adeta oksijen deposu. "

"GELİNİZ, GEZİNİZ, GÖRÜNÜZ"

Keyifle gerçekleştirilen yürüyüş sırasında Büyükkılıç, kentin güzelliklerini görmek ve doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Geliniz, geziniz, görünüz diyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bu güzel cennet vatanımızı elimizden almasın diye dua ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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