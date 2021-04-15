Büyükkılıç: "Kayseri basını önemli bir değerini kaybetti"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kayseri basını önemli bir değerini kaybetti" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kayseri basını önemli bir değerini kaybetti" dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, merhum Altınkaya'nın şehrine ve mesleğine sevdalı bir insan olduğunu belirtti. Kayseri'ye önemli hizmetleri ve katkıları bulunan Altınkaya'nın aynı zamanda insan canlısı, saygın ve güvenilir bir dost olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Merhum Altınkaya, adeta bir ömür süren 40 yılı aşkın gazetecilik hayatında Kayseri için büyük gayretler göstermiş, Kayseri basınına değer katmış, yapılan hizmetlere mesleği ile ortak olmuş etkin, dinamik, sempatik; ayrıştıran değil, birleştiren bir özveri ile mesleğini ve hayatını sürdürmüş önemli bir değerimizdi. Sürekli irtibat halinde olduğumuz, fikirlerini aldığımız, bilgisine başvurduğumuz bir kardeşimizdi. Hatta bu süreçte beraber yürüttüğümüz projeler de oldu. Basın Müzesi, merhum Altınkaya'nın öncülüğünde, Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile projelendirildi."

Başkan Büyükkılıç, 'değerli dostum' dediği Altınkaya'nın unutulmayacağını belirterek, "Değerli dostum, duayen gazeteci merhum Veli Altınkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve basın camiasına da sabrı cemil niyaz ediyorum. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı