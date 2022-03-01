Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'ndaki "Kariyer Günleri" etkinliğine konuk oldu.

Sınıfları gezen Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi, istekleri olup olmadığını sordu.

Sınıf gezisinin ardından konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Öğrencilere kendilerini geliştirmelerini tavsiye eden Büyükkılıç, "Her şeyden önce bulunduğunuz yerin sıradanı olmayacaksınız, o dönem geride kaldı. Yarışacaksınız, haset etmeden, birbirinizin aleyhinde konuşmadan başarıda yarışacaksınız. Mesleğin kötüsü olmaz. Mesleğinizi en iyi bilen, en iyi uygulayan olacaksınız. Herkesin gönlünden değişik alanlar geçebilir. Önemli olan bulunduğunuz alanın başarılısı olmak. Başarıdan başarıya koşacağınıza inanıyoruz. Karamsarlığa yer yok." ifadelerini kullandı.

Kentte yürüttükleri projeleri de anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Belediye hizmetleri bağlamında Allah'ın izniyle sizlere layık olmak için gece gündüz çırpınıyoruz. Biz insanlara faydalı olmak için varız. Şehrin ufkunu açacağız ve gayret edeceğiz. 'Z kuşağı' diyorlar şimdi, siz Cenab-ı Allah'a şükürler olsun TEKNOFEST kuşağısınız. Sizi seviyoruz. Sizin sorumluluğunuz çok büyük. Sevgili gençler, kendinizi sıradan biri olarak görmeyin. İnşallah sizler bizim ümidimizsiniz, geleceğimizsiniz, canımızsınız."

Büyükkılıç, okul müdürü Abdulvahap Gökalp'e KAYMEK kursiyerlerinin hazırladığı Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" adlı şiirinin hem Türkçe hem de Osmanlıca yazılı tabloyu hediye etti, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Oğuz da Büyükkılıç'a plaket verdi.