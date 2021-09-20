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Büyükkılıç, 'Kardeş Şehirler Protokolü' için Misurata'ya gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükkılıç, 'Kardeş Şehirler Protokolü' için Misurata'ya gitti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve iş insanları ile birlikte sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında liman kenti Misurata ile kardeş şehir...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve iş insanları ile birlikte sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında liman kenti Misurata ile kardeş şehir protokolünü imzalamak üzere Libya'ya gitti.

6 bin yıllık tarihi geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan, yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu, 16 ilçesi, 5 üniversitesi, 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi ile ticaretin, eğitimin, sağlığın, sporun, gastronominin ve endüstrinin merkezi olan Kayseri, endüstri, ticaret ve kültürel alanda ilişkileri geliştirmek için Libya'nın Misurata şehri ile 'kardeş şehir' oluyor. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik protokol için Libya'nın Misurata kentine gitti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu endüstri potansiyelini Misurata'ya taşımak, oradaki imkanlardan istifade ederek gerekli ticari ilişkileri geliştirmek ve kültürel çalışmalarla dayanışma içerisinde olmak için dost Libya'nın liman kenti Misurata ile 14 maddelik kardeş şehir protokolü imzalayacak.

Kardeş şehir protokolü kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Misurata Belediyesi, kültürel bilgi, bilim, teknoloji, ekonomi, sanayi, planlama, sanat, çevre, sağlık, eğitim, spor, turizm gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler üzerine çalışmalar yürütecek. Öte yandan Libya'nın kuzeybatısında yer alan bir liman kenti olan Misurata, Libya Türklerinin ana merkezi kabul ediliyor, şehrin 3'te 2'si Türklerden oluşuyor. - KAYSERİ

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