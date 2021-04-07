Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarıma desteği
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarıma desteği

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarıma desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında tarıma sağlanan 10 milyon 431 bin 658 TL bütçe destekle Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında 7'nci sırada yer aldı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında tarıma sağlanan 10 milyon 431 bin 658 TL bütçe destekle Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında 7'nci sırada yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yapılan "Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma" araştırması sonuçlandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan "Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma" adlı kitapta yer alan araştırmada, belediyenin tarıma destek bütçesi 2019 yılında 5 milyon 482 bin 277 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ayrılan bütçe ise iki kat artış göstererek 10 milyon 431 bin 658 TL'ye yükseldi.

Böylece Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir arasında 7'nci sırada yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarıma desteği
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarıma desteği
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarıma desteği
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarıma desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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