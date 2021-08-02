Büyükkılıç'ın örnek projesi Glütensiz Kafe'de sona doğru
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Büyükkılıç'ın örnek projesi Glütensiz Kafe'de sona doğru

Büyükkılıç'ın örnek projesi Glütensiz Kafe'de sona doğru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik hizmet verecek Glütensiz Kafe'yi ziyaret ederek, deneme amaçlı yapılan ürünleri inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik hizmet verecek Glütensiz Kafe'yi ziyaret ederek, deneme amaçlı yapılan ürünleri inceledi. Büyükkılıç, "Glütene alerjisi olan ve alejisi olmayıp ta sağlıklı beslenmek isteyen birçok vatandaşımızın keyifle vakit geçirebileceği tesisimizi yakında hizmete açıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kentte farkındalık oluşturan projelere bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda Kayseri'de bir ilk olacak olan glüten hastalarının çalışacağı, mutfağında sadece glütensiz ürünlerinin yapılacağı 'Glütensiz Kafe' çok yakında hizmete giriyor. Başkan Büyükkılıç, çölyaklı bireyler ile sağlıklı beslenmek isteyenlerin glütensiz ürünler tüketebileceği kafeyi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yakında hizmete açılacak olan Glütensiz Kafe'yi gezen ve kafenin danışmanı Süleyman Engin Şef ile birlikte menüleri inceleyen Büyükkılıç, kafenin mutfağına da girerek lezzet şenliğine ortak oldu.

"ÇÖLYAKLI HASTALARININ RAHATLIKLA TÜKETEBİLECEĞİ ÜRÜNLERİN YER ALIYOR"

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, bir doktor olarak çölyaklı bireylerin yaşadıkları sıkıntıların farkında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çölyaklı hastaların rahatlıkla tüketebileceği ürünlerin yer alacağı Glütensiz Kafe'mizi yakında hizmete açıyoruz. Burada pide, pizza, pasta, hamburger ve benzeri gıdaları rahatlıkla tüketebilecekler. Kafemiz aynı zamanda sağlıklı yaşamı ilke edinen vatandaşlarımıza da açık olacak. Vatandaşlarımız için bir sosyal proje mantığıyla bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Dışarıda yemek yeme problemlerini de burada çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Açacağımız kafemiz ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini inşallah arttıracağız." - KAYSERİ

Büyükkılıç'ın örnek projesi Glütensiz Kafe'de sona doğru
Büyükkılıç'ın örnek projesi Glütensiz Kafe'de sona doğru
Büyükkılıç'ın örnek projesi Glütensiz Kafe'de sona doğru
Büyükkılıç'ın örnek projesi Glütensiz Kafe'de sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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