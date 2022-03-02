Kayseri'de hayırseverlerce yapılacak Akel Cami'nin protokolü imzalandı - Haberler

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Kayseri'de hayırseverlerce yapılacak Akel Cami'nin protokolü imzalandı

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de hayırseverlerce yapılacak Akel Cami'nin protokolü imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverler İsmail Elcuman ve Halil Aksakal arasında Akel Cami yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverler İsmail Elcuman ve Halil Aksakal arasında Akel Cami yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen törende Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde yapılacak caminin protokolü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İsmail Elcuman ve Halil Aksakal tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, "3 ayların yüzü suyu hürmetine bu yeni projemiz hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız tamamına erdirsin. Cemaati bol olsun." ifadelerini kullandı.

5 milyon lira muhammen bedel ile yapılacak cami, tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğüne teslim edilecek.

Kayseri'de hayırseverlerce yapılacak Akel Cami'nin protokolü imzalandı

Kayseri'de hayırseverlerce yapılacak Akel Cami'nin protokolü imzalandı

Kayseri'de hayırseverlerce yapılacak Akel Cami'nin protokolü imzalandı

Kayseri'de hayırseverlerce yapılacak Akel Cami'nin protokolü imzalandı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Cami, Yerel, Güncel, Haberler

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