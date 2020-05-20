Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti
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Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti.

Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti
20.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:52

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'la görüştü.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, tüm ilçelerde olduğu gibi Hacılar'da da uyum kültürünün en güzel örneklerini sergileyerek hizmet ettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs önlemlerine değinen Büyükkılıç, "Hacılar ilçemizde çok şükür ciddi manada bir durum yok. Bu da bizler için sevindirici oldu. Dikkatli olup gerekli kurallara uyunca demek ki sıkıntı oluşturmuyor. O yönüyle de hemşehrilerimizi takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Özdoğan ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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