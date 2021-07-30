Büyükkılıç, Hacılar'da 5 milyonluk yatırımı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte 5 milyon TL'ye mal olacak 30 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Meydan Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte 5 milyon TL'ye mal olacak 30 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Meydan Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Bu hafta cuma namazını Hacılar ilçesi Camikebir'de kılan Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası ilçe esnafları ve sakinleri ile görüşüp, bir süre sohbet etti. Büyükkılıç, esnaf ziyaretinin ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte 30 bin metrekarelik yaklaşık 5 milyon TL maliyeti olan 15 Temmuz Şehitler Meydan Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Güzel şirin, butik, şehrimizin hemen yanı başında hayırseverleriyle, iş adamlarıyla meşhur ilçemizdeyiz. Geçmişten beri bizlere sahip çıkan, yerli ve milli değerlerimize, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkan kardeşlerimize hizmetin en fazlasını yapsak az diyeceğimiz noktadayız. Uyum içerisinde bizimle çalışan başkanımıza, ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. İlçede yapılan ve yapımı devam eden projelerden bahseden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hisarcık-Hacılar yolumuzu da tamamladık sayılır. Meydan çalışmamız da bir ay içerisinde tamamlanacak noktaya gelir. Kentsel dönüşüm devam ediyor, bununla ilgili dayanışmamız devam ediyor, parklarda çalışmalarımız devam ediyor. Kısacası Hacılarımıza ne gerekiyorsa yapıyoruz. 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz. Bunun da bereketini yaşıyoruz. Önemli olan bu şehrin huzuru, gelişmesi, ekonomisinin canlanması, eğitimde, sağlıkta en iyi noktalara taşınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızı da hayırla yad edip, kulaklarını çınlatarak buradan paylaşmak isterim. Şehir Hastanesi'ni bizlere kazandırdı, yetmedi Tıp Fakültesini üzerine ekledi, taçlandırdı. Pandemi döneminde yüz akımız oldu. Turizm şehri Kayseri diyoruz. Hacılarımız Erciyes'imizin dibinde ve buradaki kayak merkezimizle, yüksek irtifa merkezimizle adeta Erciyes'e değer katıyor, bu çalışmalarda bizlere destek veriyor, şehrimiz ile gurur duyuyoruz."

Öte yandan Büyükkılıç, bir doktor olarak aşı çağrısında bulunarak, tedbirlere ve kurallara uyulması hatırlatmasını yineledi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Çok kıymetli büyüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacılar'ımıza teşrif ettiler. Hacılarımıza ayrı bir değer veriliyor, ayrı bir önem veriliyor, ayrı bir değer veriliyor. Buradan kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Burada başkanımın inceleme yaptığı alanda 30 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler meydan parkımızdayız. Yaklaşık 5 milyonluk bir maliyeti var. Hacılarımız için çok önem arz eden, sosyal yaşam alanın hareketlendiği, tesislerin birbiriyle bütünlük arz ettiği bir alandan bahsediyoruz. Burayı yaz bitmeden halkımızla buluşturacağız. Büyükşehrimiz her zaman yanımızda, kıymetli başkanıma emekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı