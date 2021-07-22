Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşu Temsilcileriyle Bayramlaştı, Aşı Çağrısında Bulundu
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Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşu Temsilcileriyle Bayramlaştı, Aşı Çağrısında Bulundu

Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşu Temsilcileriyle Bayramlaştı, Aşı Çağrısında Bulundu
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Memur-Sen Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Memur Sen İl Temsilcisi ve...

Memur-Sen Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ile üyeler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, dernek yöneticilerinin ve bayramlaşma törenine katılan üyelerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "İnşallah pandemide tedbir bağlamında daha dikkatli olmamız gerektiğini bir doktor başkan olarak hatırlatmak istiyorum. Geçen sene bu zaman böyle bir bayram yapamamıştık. Şükredecek boyutları var, Allah bu güzellikleri, imkanları elimizden almasın diye dua ve temennide bulunurken, tedbir bağlamında da hepimizin bir şeyler yapması lazım" dedi.

BÜYÜKKILIÇ'TAN AŞI ÇAĞRISI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çağrısında bulunan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hekim olarak söylüyorum ya bu hastalığı geçirip, bağışıklık kazanacaksınız ya da aşı yaptırıp bağışıklık kazanacaksınız. Aşıyı yaptırmama yönünde lütfen spekülasyonlara itibar etmeyin. Biz devletimize, kurum ve kuruluşlarımıza güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işin başında olduğu bu süreçte sağlık alanında yaptığı, dünyada hiçbir ülkede yapılmadı. Özelde de Kayseri'mize gerek Şehir Hastanemizi, gerekse son süreçte Şehir Hastanesi bünyesindeki sağlık bilimleri üniversitesine bağlı tıp fakültemizi kazandırdığı için kendilerine ayrıca dua ediyor, Cenab-ı Allah sağlıklı, uzun ömürler versin diyoruz. "

BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Büyükkılıç, konuşmasında "Biz 16 ilçe belediye başkanı ile beraber, 17 kardeş, el ele, gönül gönüle, cumhur kültürü ve dayanışması içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birbirimizin sermayesi sermayemiz, bütçesi bütçemiz, personeli personelimiz, bu mantık içerisinde hareket ediyoruz. Benim başında bulunduğum Büyükşehir bağlamında bir ağabey anlayışı içerisinde onların elinden tutmaya, bildiğimiz kadar yol göstermeye gayret gösteriyoruz. Bizim taşrayı daha yaşanabilir, daha imkanları olabilir bir yöre haline getirmemiz şart, olmazsa olmazımızdır. Pandemi döneminde gördük ki, insanların toprakla buluşması, gerek hayvancılıkla gerek tarımla ilgili üreten olması hepimiz için bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşu Temsilcileriyle Bayramlaştı, Aşı Çağrısında Bulundu - Haberler
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