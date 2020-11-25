Büyükkılıç, ERÜ'nün dış paydaşlar toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Akreditasyon Dış Paydaşlar Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Akreditasyon Dış Paydaşlar Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak üniversitelerin her zaman destekçileri olduklarını ifade etti.

Kentin biri vakıf 4 üniversiteye sahip olduğunu anımsatan Büyükkılıç, her birinin kendine göre özellikleri olduğunu aktardı.

ERÜ'deki aşı çalışmalarına değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımız paylaşıyor, bizler de buradan keyif alıyoruz. Bilim adamlarımıza, rektörümüze, dekanımıza, başhekimimize, araştırma birimlerimizdeki öğretim üyelerimize, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları motive etmek, yüreklendirmek, onlara elimizden gelen destekleri sağlama konusunda yerel yönetimler olarak, gerek ilçeler, gerekse büyükşehir olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak durumunda olduğumuzun da farkındayız. Yani hiçbir konuya kayıtsız kalmıyor, 'banane' demiyor, her konunun yanında yer almaya özen gösteriyoruz. Ben de bir nöroloji uzmanı doktor olarak Erciyes Üniversitesinde ihtisasının bir kısmını yapmış olan, burayla ilgili bağlarını hiç koparmayan bir yaklaşım sergileyen belediye başkanıyım. Belediye başkanlığından öte diğer konuları çok daha fazla önemsiyorum."

Büyükkılıç, "Şehrimizdeki Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi önemli, en genç üniversitemiz Kayseri Üniversitesi de bizim için çok çok önemlidir. Bu güzel birlikteliğin inşallah kazanımını biz gözden geçirip, ön plana çıkarmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, üniversitelerin rektörleri başta olmak üzere ilçe belediye başkanları, oda başkanları, organize sanayi bölgesi başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı