Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi
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Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.

26.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:32
Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi

Memduh Büyükkılıç, 'nde incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerle görüştü.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yoğun ve kalabalık bir sezon geçirdiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımıza Erciyes ya da Kayseri kent merkezinde otel ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kış döneminde 4 ay değil, yılın 12 ayı Erciyes'ten yararlanılması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah Erciyes, yüksek irtifa kamp merkeziyle sporun merkezi olacak. Kayseri, sadece kayak turizminin değil, kültür, ve gastronomi turizminin de merkezi durumunda."

Kaynak: AA
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