Büyükkılıç Erciyes'teki çalışmaları inceledi

30.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:22

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi'ne giderek kayak yapan yerli ve yabancı ziyaretçilerle görüştü.

Kar yağışıyla beraber hafta sonunda Erciyes'e büyük ilgi gösterildiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes, uluslararası standartlardaki pistleri ve tesisleriyle kayakseverler için büyük bir değer. Türkiye'de bu niteliklerde bir kayak merkezi yok. Erciyes'e gelen herkeste büyük bir memnuniyet var. Vatandaşlarımızın olumlu ya da olumsuz bir tepkisi olup olmadığını öğreniyoruz ancak olumsuz bir değerlendirmesi olan bulunmuyor. Otellerimiz dolu. Her hafta charter seferleriyle yurt dışından turistler geliyor. Erciyes'e gelenler bu güzellikleri görüyorlar ve halka halka dünyaya yayıyorlar."

Büyükkılıç'ın, Kardanadam tesisleri ile 112 Acil Servis ekiplerini de ziyaret ederek, bilgi aldı.

Kaynak: AA