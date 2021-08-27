Büyükkılıç, Erciyes'i tercih eden yabancı sporcularla bir araya geldi
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Büyükkılıç, Erciyes'i tercih eden yabancı sporcularla bir araya geldi

Büyükkılıç, Erciyes'i tercih eden yabancı sporcularla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te kamp yapan Russian National Team Veledrom Bisiklet Takımı ile Belarus Sürat Pateni ve Rus Track Milli Takımı'nı konakladıkları otelde ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te kamp yapan Russian National Team Veledrom Bisiklet Takımı ile Belarus Sürat Pateni ve Rus Track Milli Takımı'nı konakladıkları otelde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi olan Erciyes'i sadece kış aylarında değil, 12 ay boyunca, kamp ve spor turizmi olma yolunda gayret gösterirken, Erciyes özellikle Ruslar olmak üzere yabancı sporcuların ilgi odağı oldu. Erciyes'te kamp yapan Russian National Team Veledrom Bisiklet Takımı ile Belarus Sürat Pateni ve Rus Track Milli Takımı'nı konakladıkları otelde ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, sporcular ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Yabancı sporcular Erciyes'te kamp yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Büyükkılıç, Kayseri'nin markası olan ve dünyaya açılan en önemli kapılarından birisi olan Erciyes'in potansiyelini arttırmak, 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek ve kamp merkezi, spor merkezi ile termal merkez olmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Başkan Büyükkılıç'a Velo Erciyes tarafından, Kayseri'de gerçekleşen bisiklet yarışlarında verdiği desteklerden dolayı plaket de takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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