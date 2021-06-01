Büyükkılıç: "Erciyes bulunmaz bir oksijen deposu"
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Büyükkılıç: "Erciyes bulunmaz bir oksijen deposu"

Büyükkılıç: 'Erciyes bulunmaz bir oksijen deposu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulanarak, "Erciyes adeta bulunmaz bir oksijen deposu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulanarak, "Erciyes adeta bulunmaz bir oksijen deposu. Tüm profesyonel takımları tarihi misyonu olan, kültürel alt yapısı olan, hoş görünün merkezi olan Kayserimizde görmek istiyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Erciyes Yüksek Kamp İrtifa Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Takımların uluslararası standartlarda kamp yapabileceği merkezde sahayı ve tesisleri gezen Büyükkılıç, yetkililerden merkez hakkında bilgiler aldı. İncelemede, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da yer aldı.

"ERCİYES, ULUSLARARASI KAYAK MERKEZLERİNİN YILDIZI"

Burada açıklamalarda bulundan Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in uluslararası kayak merkezlerinin yıldızı olduğunu belirterek, "Elbette 4 aylık bir süre içerisinde Erciyes'imizin kayak merkezi ile anılmasını yeterli bulmuyoruz. Hatırlanacağı üzere sıcak su termal kaplıca çalışmaları ile ilgili son aşamaya yaklaşmış bulunmaktayız. 2 bin 140 metredeyiz, 2 bin 200 metreye ulaşmak üzereyiz. Ay sonuna inşallah Mevlam bizi mahcup etmez, orada sıcak su ile buluşuruz diye umuyoruz. MTA'dan aldığımız bilgiler bizleri ümitlendiriyor, yüreklendiriyor." diye konuştu.

"ERCİYES BU İŞE EN UYGUN YÜKSEK İRTİFA MERKEZİ"

Büyükkılıç, bir doktor olarak Erciyes'in bir oksijen deposu olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek irtifa sporun merkezi 1800-2000 metre arası Erciyes bu işe en uygun yerdir. Doktor olarak söylüyorum, bu alandaki otoritelerin görüşleri de bu doğrultuda, adeta bulunmaz bir yüksek irtifa sporun merkezi mantığı içerisindedir. Futbol ile diğer spor alanlarıyla ilgili hepsine yönelik olarak böyle bir merkezimizin olduğunu paylaşmak istiyorum. İki ayrı futbol ile ilgili sahamızı yaptık, tesislerimiz hazır, kamp ile ilgili çalışmaları da ilgili arkadaşımız sürdürüyor, otel konusunda sorun yok, futbol sahaları konusunda sorun yok, kültürel alanda sorun yok. Erciyes adeta bulunmaz bir oksijen deposu."

"TAKIMLARI, KAYSERİ'MİZDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

6 tane daha saha yapımı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü duyuran Başkan Büyükkılıç, açıklamasında, "Bununla ilgili de çalışmalarımız harıl harıl devam ediyor. İnşallah burayı bir kamp merkezine dönüştüreceğiz. Tüm profesyonel takımları uygun bir rakama, uygun bir şekilde, tarihi misyonu olan, kültürel alt yapısı olan, hoş görünün merkezi olan Kayseri'mizde görmek istiyoruz. Fiyat konusunda takılmamalarını buradan paylaşıyorum, ilgili firmamız bu konuda yardımcı olacağını ifade ediyor, bizler de bu konuda yönlendiriyoruz. İnşallah Kayseri'mizde takım ve takımları görmek istiyoruz. Gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta en güzel kamp merkezinde, güven merkezinde, sağlık alt yapısı ile güçlü merkezimizde, en önemlisi pastırması, sucuğu, mantısıyla yeme-içme mekanlarının en güzellerinin olduğu gastronominin merkezinde görmek istiyoruz, hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Futbol sahası incelemeleri esnasında Başkan Büyükkılıç, penaltı atışı yapmayı da ihmal etmedi. - KAYSERİ

Büyükkılıç: 'Erciyes bulunmaz bir oksijen deposu'
Büyükkılıç: 'Erciyes bulunmaz bir oksijen deposu'
Büyükkılıç: 'Erciyes bulunmaz bir oksijen deposu'
Büyükkılıç: 'Erciyes bulunmaz bir oksijen deposu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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