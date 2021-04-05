Büyükkılıç el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı e38'i yerinde inceledi
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Büyükkılıç el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı e38'i yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükkılıç el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı e38'i yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150. Yılda 150 Proje' kapsamında hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150. Yılda 150 Proje' kapsamında hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yerel kalkınma ve Kayseri'nin tanıtımı açısından e-ticaretin çok önemli olduğunu söyleyen Büyükkılıç, "e38"in bu anlamda yenilikçi bir çalışma olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine başlayan e -ticaret platformu www.e38.com.tr her geçen gün bilinirlik ve satış anlamında ulaştığı insan sayısını artırıp ürün yelpazesini genişleterek büyümeye devam ediyor. "e38"de ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim, takı kategorilerinde iki binin üzerinde el sanatı eseri bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin önemli hizmetlerinden olan e38 platformunun içerisinde satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'ni gezen Başkan Büyükkılıç, ürünlerinde sanattan ev tekstiline kadar dokundukları her alanda, kaliteye imza attıklarını söyledi. Geleceğin e-ticarette olduğunu da ifade eden Büyükkılıç, e38 sitesiyle KAYMEK bünyesinde kursiyerler tarafından yapılan binlerce eserin tüm dünyaya satış imkanı doğduğunu ve kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler ev ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"e ticaret platformu www.e38.com.tr sitemizi, aylık on binlerce kişi ziyaret ediyor. Kayseri'mizin güzelliklerini tanıtmak, şehrimizi yenilikçi yaklaşımlarla çağa ayak uydurmasını sağlamak bizler için çok önemlidir. Sitede hem kentimizin tanıtımı yapılıyor, hem de geleneksel el sanatlarımızın gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor. Biliyorsunuz, pandemi sürecinde de bunu daha iyi anladık. E-ticaret artık hayatımızın bir parçası haline geldi."

E-38'in sadece www.e38.com.tr sitesi üzerinden değil ulusal ölçekte büyük pazar payına sahip e -ticaret platformlarında da yer aldığını ifade eden Büyükkılıç, "N11, gittigidiyor, hepsiburada, PTT avm, trendyol platformlarında da yer alan e38 tüketicilerden, ürün kalitesi yönünden olumlu yorumlar alınıyor. El sanatları üzerine üretim yapan bireyler KAYMEK'e getirdikleri ürünleri konsinye satış sözleşmesi ile e38' e teslim ediyor ve alanında uzman eğitmenlerden oluşan komisyonun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen ürünler gerekli aşamalardan geçirilerek www.e38.com.tr üzerinden satışa sunuluyor. Böylece dolaylı istihdam da gerçekleştirilmiş oluyor. Özellikle ev hanımları ve engelli bireylerin yararlandığı 'Siz üretin e 38 ile biz kazanca dönüştürelim' projesi ile e38 kapılarını tüm vatandaşlarımıza açıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Büyükkılıç el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı e38'i yerinde inceledi
Büyükkılıç el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı e38'i yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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