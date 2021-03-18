Büyükkılıç 'Doktor Başkanlar Konuşuyor' Programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye genelinde düzenlenen ve "Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimler" konusunun işlendiği "Doktor Başkanlar Konuşuyor" programına katılarak, tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Başkan Büyükkılıç, kronik hastaların, yaşlıların ve gençlerin kalabalık ortamlardan uzak durmasının ve ev oturmaları, taziye dilekleri gibi durumların bu dönemde elektronik ortamlara dönüştürülmesinin, vaka sayısının azalmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Özel Kalem TV'de Erengül Bilenser'in moderatörlüğünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Yardımcısı ve Burdur Belediye Başkanı Eczacı Ali Orkun Ercengiz'in de katıldığı programda pandemi sürecinde yapılan çalışmaları anlattı, tavsiyelerde bulundu.

Bilenser'in 'Sizin için kent doktoru diyorlar, doktor kimliğiniz kenti yönetirken ne tür faydalar sağlıyor' sorusuna, Başkan Büyükkılıç, "Her şeyden önce doktor olmanın şöyle bir getirisi var, hekimlikte bir kural vardır, önce zararlı olmayacaksınız, sonra yararlı olacaksınız. Bunun da yolu irdelemekten, yerinde incelemekten, sağlıklı bir tanı koymaktan, daha sonraki süreçte de tedavisini ona göre projelendirip, hayata geçirmekten geçer. Aynı şekilde şehrimizde en güzel şekliyle, yaşayanlarının sorunlarını tespit edip, onlara yararlı olma yönünde gayret gösteriyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Bir doktor olmanın getirisiyle, halkla ilişkilerde en güzel işbirliğine zemin hazırlayan bir anlayış ile yerel yönetimlerde hizmet edenler olarak, sağlıklı, zamanında karar alıcı ve uygulayıcı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Büyükkılıç, maske konusunda KAYMEK ile dezenfektan konusunda KASKİ marifetiyle maskeler ve dezenfektanlar üreterek, bunları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıp, fırsatçılara izin vermediklerini anlattı.

Büyükkılıç, fedakar sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma, filyasyon çalışmalarına araç, gereç ve eleman desteği verme, yurtlarda karantinada kalan hastalara yeme-içme, paket su dağıtımı gibi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ulaşımda fedakarlığın zirvesine çıktıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Aylık 20 milyon TL ulaşım birimimize destek verdik ve asla yakınmadık. Yoğun olduğu dönemlerde ayakta yolcu taşımama iradesini ortaya koyduk, vatandaşlarımıza bulaşın engellenmesine en büyük katkıyı sağladık" dedi.

Başkan Büyükkılıç, son dönemde 'bana bir şey olmaz' mantığı ve mutasyonlu virüslerin yayılması nedeniyle artış yaşandığını hatırlatarak, kronik hastaların ve gençlerin kalabalık ortamlardan uzak durmasının, ev oturmaları, taziye dilekleri gibi durumların bu dönemde elektronik ortamlara dönüştürülmesinin, vaka sayısının azalmasına katkı sağlayacağını vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı