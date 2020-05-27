Büyükkılıç, cuma namazı kılınacak camiyi ziyaret etti
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Büyükkılıç, cuma namazı kılınacak camiyi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak Ahmet-Ayşe İnci Cami'sini ziyaret etti.

Büyükkılıç, cuma namazı kılınacak camiyi ziyaret etti
27.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:53

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak Ahmet-Ayşe İnci Cami'sini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve cuma günü kapıları açılacak olan camideki çalışmaları inceledi.

Gerekli önlemler alınmak şartıyla cuma namazının eda edilmesine müsaade edildiğini anımsatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kentimizin en önemli merkezlerinden birisinde cuma namazımızı kılacağımız bir ortam hazırlıyoruz. Bu alanda da üzerimize düşeni yapma hususunda gayret gösteriyoruz. Gerek maske dağıtımı gerek ilaçlaması gerekse temizliği yapılan bu ortamı hazırlayıp mazeret üretmeyip inşallah cuma namazına gelmenizi bekliyoruz. İnşallah bu süreç geçecek. Cemaat ruhu inşallah yeniden oluşmaya başlayacak. Şu süre içerisinde siz evde kalın, kurallara uyun, biz sizlere şartları hazırlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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