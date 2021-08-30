Büyükkılıç, Büyük Zaferin 99. Yıldönümünü Kutladı, Kahraman Şehitleri Ziyaret Etti
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Büyükkılıç, Büyük Zaferin 99. Yıldönümünü Kutladı, Kahraman Şehitleri Ziyaret Etti

Büyükkılıç, Büyük Zaferin 99. Yıldönümünü Kutladı, Kahraman Şehitleri Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Baki Ersoy, Çetin Arık, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, rektörler ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan törende Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Atatürk anıtına çelenk sunumunda bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin devamında Valilik makamında tebrikat kabul töreni yapıldı.

Törenin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında, Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ve beraberindeki heyet Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Buradaki törenlerde şehitler için dua okunmasının ardından Büyükkılıç, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, şehit aileleri ile görüştü.

Kaynak: Habermetre

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Büyükkılıç, Büyük Zaferin 99. Yıldönümünü Kutladı, Kahraman Şehitleri Ziyaret Etti - Haberler
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