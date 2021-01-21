Büyükkılıç, Bünyan'ı ziyaret etti
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Büyükkılıç, Bünyan'ı ziyaret etti

21.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:42
Büyükkılıç, Bünyan'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u makamında ziyaret eden Büyükkılıç, dayanışma içinde çalışmanın bereketini gördüklerini belirtti.

2020 yılında salgına rağmen çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, "Kayseri'mizin yanı başında, halısı, gilaburusu ile meşhur Bünyan'ın bizim gönlümüzdeki yeri ayrı. Uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleriyle istişare toplantısına katılan Büyükkılıç, kendilerine iyi niyetle ev sahipliği yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerekse AK Parti'mizin değerli meclis üyelerine, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada il koordinatörlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız birlik beraberlik içerisinde bu çalışmaları sürdürmek. Bizi seven, seçen, bize güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda, beklentilerine cevap verme yolunda çalışmalar yapmamız gerektiğinin farkındayız. Biz her zaman bir öncekinden daha fazlasını yapma yolunda beraber irade göstereceğimizi buradan beyan ediyoruz."

Bünyan el dokuma halısını inceleyen Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde yetişen ve coğrafi işaret tescil belgeli gilaburu meyvesinin ve içeceğinin faydalarını da anlattı.

Bünyan Belediye Başkanı Altun ise ilk günden itibaren Başkan Büyükkılıç ve ekibinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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