Büyükkılıç, "Bu Bir Tesadüf Değil, Toplumsal Kalkınmanın Bir Sonucudur"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinden iki bilim insanının Akademik çevrelerce "Bilim Oscarları" olarak adlandırılan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2017' listesinde yer almasından dolayı "Gurur duyduk, onurlandık, hem Kayseri, hem Erciyes Üniversitesi bunu hak ediyor" dedi.



Bilim insanlarının yayınladıkları makalelere bakılarak Thomson Reuters tarafından belirlenen listeye, Türkiye'de 9 farklı üniversiteden 10 bilim adamının girme başarısı gösterdiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Erciyes Üniversitesi bilim insanlarının Türkiye'de 10 bilim adamından ikisi arasında yer alması bir tesadüf değil, toplusal kalkınmanın ve toplumsal birlikteliğin bir sonucudur" dedi.



Kayseri'ye yüzyıllar önce 'Makar-ı ulema' şehri denildiğini, bugün de bu unvanını koruduğunu ve yine bilimin ve irfanın merkezi olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilimizde görev yapan bilim insanlarının başarısının tüm şehri etkilediğini ve her başarı gibi topuma ve şehre olumlu mesajlar verdiğini kaydetti.



Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ın çalışmaları ile, Erciyes Üniversitesi'nin bilim ve araştırma merkezi olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; iki bilim insanını, şahsı ve hemşerileri adına kutladığını; başarılı çalışmalarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ