Büyükkılıç, Bitlis şehidini karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükkılıç, Bitlis şehidini karşıladı

Büyükkılıç, Bitlis şehidini karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın naaşını Kayseri'de karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın naaşını Kayseri'de karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Aziz Adalı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve askeri erkan ile birlikte Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşını 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşıladı.

Askeri uçaktan indirilen şehidin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine uğurlandı.

29 yaşındaki evli şehit Koçak'ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, "Bitlis Tatvan'da şehadete eren Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın naaşını karşılayarak Yozgat Sarıkaya'ya uğurladık. Şehidimize Allah'tan rahmet, Koçak ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Büyükkılıç, Bitlis şehidini karşıladı
Büyükkılıç, Bitlis şehidini karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükkılıç, Bitlis şehidini karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:49:18. #1.15#

title