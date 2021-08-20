Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye temsilcisini ağırladı
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Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye temsilcisini ağırladı

Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye temsilcisini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği yetkililerini makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği yetkililerini makamında kabul etti. Ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a mesleki eğitim çalışmaları hakkında brifing verildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilcisi Nils Grede ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ile beraberindeki heyet katıldı. Başkan Büyükkılıç'a yetkililer tarafından, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği tarafından Gönül Sofrası Projesi kapsamında Konya ve Kayseri'de özellikle dezavantajlı grupların istihdamını desteklemek adına 200 kişiye iş imkanı sunulacak Aşçı Yardımcılığı Mesleki Eğitimleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimler bu işin olmazsa olmazı. Bizim de kendimize ait şirketlerimiz, iştiraklerimiz, yeme-içme mekanlarımız var. Dezavantajlı gruplara yönelik de eğitim merkezlerimiz var. Bizim adımıza yapılması gereken ne olursa yaparız" dedi.

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ise tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma amacı ile Başkan Büyükkılıç'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler'in Türkiye'deki yerel uygulayıcısı olan partnerlerinden birisiyiz, birçok proje yürütüyoruz. Kayseri'de de ofisimizi açtık. Yeni olan projemizde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü ile birlikte aşçı çırağı yetiştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bu ortaklardan birisi. Burada Melikgazi Meslek Anadolu Lisesi'nde ilk 50 kişi eğitime başladı" dedi. Konya ve Kayseri'de toplam 200 kişi istihdam edeceklerini belirten Korkutata, 8 hafta sürecek eğitimlere ilk grubun başladığını, Birleşmiş Milletler'in ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın usta aşçıları tarafından eğitim verildiğini anlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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