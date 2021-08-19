Büyükkılıç, BM Dünya Gıda Programı Temsilcisi Grede'yi ağırladı
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Büyükkılıç, BM Dünya Gıda Programı Temsilcisi Grede'yi ağırladı

Büyükkılıç, BM Dünya Gıda Programı Temsilcisi Grede'yi ağırladı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede'yi makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede'yi makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Grede'ye, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği (UGDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ile beraberindeki heyet eşlik etti.

Heyet Büyükkılıç'a, WFP ve UGDD tarafından "Gönül Sofrası Projesi" kapsamında Konya ve Kayseri'de dezavantajlı grupların istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen aşçı yardımcılığı mesleki eğitim programı hakkında bilgi verdi.

Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak dezavantajlı gruplara yönelik birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Dezavantajlı gruplar için ilerleyen süreçte de üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Yerel yönetimler bu işin olmazsa olmazı. Bizim de kendimize ait şirketlerimiz, iştiraklerimiz, yeme-içme mekanlarımız var. Dezavantajlı gruplara yönelik de eğitim merkezlerimiz var. Bizim adımıza yapılması gereken ne olursa yaparız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Korkutata da BM'nin Türkiye'deki yerel uygulayıcı partnerlerinden birisi olduklarını ve birçok projeyi birlikte yürüttüklerini kaydetti.

Kayseri'ye de ofis açıklarını aktaran Korkutata, "Yeni olan projemizde BM Dünya Gıda Programı ile birlikte aşçı çırağı yetiştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bu ortaklardan birisi. Burada ilk 50 kişi eğitime başladı. Konya ve Kayseri'de toplam 200 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, BM Dünya Gıda Programı Temsilcisi Grede'yi ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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