Büyükkılıç, "Bayramda Hizmetlerimiz Sıkıntı Yaşanmadan Sürüyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği tarafından tertip edilen bayramlaşma töreni ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teşrif ettiği şehitlik ziyaretlerine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği tarafından tertip edilen bayramlaşma töreni ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teşrif ettiği şehitlik ziyaretlerine katıldı. Başkan Büyükkılıç, kentte bayram süresince belediye hizmetlerinin sürdüğünü ve bugüne kadar hiçbir sıkıntının yaşanmadığını söyledi.

Kayseri Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda (YİKOB) düzenlenen bayramlaşma programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Vekili Dr. Nail Anlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Önceki Dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı.

"HUZUR ORTAMINDA BAYRAMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, Valilik tarafından düzenlenen il protokolü ile bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada belediyeler açısından çok önemli olan ve değişik türden çeşitli hizmetlerin yapıldığı bayram sürecinde, hizmetlerin gerçekleştirildiğini, huzur ortamında bayramın sürdüğünü ve hiçbir sıkıntının oluşmadığını dile getirerek, "Tüm hemşehrilerimizin, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah insanlığın kurtuluşuna vesile olsun diye dua ve temennide bulunuyorum. Tabi belediyeler açısından çok önem arz eden değişik şekilde hizmetlerin verildiği, Allah'a şükür bugün bu saate kadar da hiçbir sıkıntının bize yansımadığı boyutta hizmetlerimiz sürüyor. Gerek kurban kesim yerleri, gerek satış yerleri, gerek mezarlıklarımızdaki yaptığımız hizmetlerimizle ilgili ya da zabıta hizmetleri ile ilgili bir sıkıntı oluşmadan şehrimizde huzur ortamında bayramlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"BAYRAMLAR BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN, DAYANIŞMANIN VESİLESİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuşmasında ayrıca bayramların; birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın vesilesi olduğunu paylaşarak şunları söyledi:

"Bayramlar birliğin, beraberliğin, dayanışmanın vesilesi. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, ihmal etmeyeceğiz, küçüklerimizin gönlünü alacağız, ihmal etmeyeceğiz. Mezarlıklarda geçmişlerimizi rahmetle anarak unutmayacağız. Bütün güzellikleri yansıtan şekilde, bayramın ruhuna uygun hareket edeceğiz. Ben bu vesile ile bir kez daha bayramlarınızı tebrik ediyorum. "

DOKTOR BAŞKAN'DAN SPEKÜLASYONLARA KARŞI DURUŞ VE AŞI ÇAĞRISI

Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmasında koronavirüs aşıları konusunda yapılan spekülasyonlara kulak tıkamak gerektiğini ifade etti ve doktor bir başkan olarak vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısını yineledi. Büyükkılıç, konuya ilişkin şunları dile getirdi:

"Cenab-ı Allah sağlıklı ve huzurlu bir şekilde daha nice bayramlara eriştirsin diyorum. Şükrederken tabi en önemlisi geçen sene pandemi vesilesi ile bu manada bayramı yaşayamamıştık. Bu sene daha huzurlu bir ortamda, içimize, gönlümüze sinen bir ortamda bayramı idrak ediyoruz ama bir doktor başkan olarak, bu kelimeyi de ifade ederek şöyle bir beklentide olduğumuzu kamuoyundan, buradan paylaşmak istiyorum; ne olur aşımızı ihmal etmeyelim, aşılarımızı yaptıralım. ya hastalığı geçirerek bağışıklık kazanacağız, ya da aşılarımızı yaptırarak bağışıklık kazanacağız. Aksi takdirde bu süreçten çıkma şansımız yok. Spekülasyonlara, dedikodulara, kulağımızı tıkayıp, yazılanlara, çizilenlere değil, resmi ağızlardan açıklamalara itibar etmek suretiyle, tatil demeden, bayram demeden, bu hizmetler verilirken, Sağlık Bakanlığı'mızın ben ekibine her zaman olduğu gibi takdirlerimizi belirterek, teşekkürlerimizi belirterek, onların şahsında bayramlarını tebrik ederek bu hizmetten istifade etmelerini istiyorum. "

BÜYÜKKILIÇ, BAYRAMDA ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINI UNUTMADI

Valilik tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde vatan için kendini feda etmiş şehit ve gaziler ile onların ailelerini de unutmayan Başkan Büyükkılıç, "Buradan şehitliklerimize gideceğiz ama buradayken de toplu bir şekilde şehitlerimizin hepsini rahmetle, minnetle anarken, gazilerimize de sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyor, şehit ailelerimizin bayramını tebrik ederken, onlara da sabırlar niyaz ediyorum" ifadesinde bulundu.

ŞEHİTLİK ZİYARETİNE BAKAN AKAR DA KATILDI

Valilikçe düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve il protokolü ile birlikte Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, şehitler için dua ederken, şehit ailelerinin de bayramını kutlayarak onlarla sohbet etti.

BÜYÜKKILIÇ, EMNİYET VE İTFAİYEYİ DE ZİYARET ETTİ

Bayramlaşma ziyareti kapsamında Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerini de ziyaret ederek, görev başında olan personelin bayramını kutladı, onlarla sohbet etti.

Kaynak: Habermetre