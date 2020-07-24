Büyükkılıç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde cuma namazını kıldı
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Büyükkılıç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde cuma namazını kıldı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'nde kılınan ilk cuma namazında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yerini aldı.

Büyükkılıç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde cuma namazını kıldı
24.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:04

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'nde kılınan ilk cuma namazında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında yer almanın mutluluğunu yaşayan Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde ifade etti:

"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeyiz. 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanımız kıldırdı ve kılıçla minbere çıktı. Gerçekten tüylerimiz diken diken ve bu duyguyu anlatacak kelime bulamıyorum. Hamdolsun. Bu güzelliği yaşamamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Allah kendisinden bin kere razı olsun."

Ayrıca Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Kaynak: AA

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