Büyükkılıç, Anlamlı Kitap kampanyasına 1038 kitap ile destek verdi
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Büyükkılıç, Anlamlı Kitap kampanyasına 1038 kitap ile destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükkılıç, Anlamlı Kitap kampanyasına 1038 kitap ile destek verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın başlattığı Kayseri'den Cizre'ye kitap kampanyasına 1038 kitap ile destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı'nın başlattığı Kayseri'den Cizre'ye kitap kampanyasına 1038 kitap ile destek verdi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi Kadın Kolları'nın kitap okuma ve kardeş ilçe Cizre'ye yapılacak destek kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kapsamda Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 1000 kitap ile destek verdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı bu kampanyaya davet etti.

Palancıoğlu'nun davetine kayıtsız kalmayan Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi ilçe teşkilatımızın başlatmış olduğu kitap kampanyasına, belediye başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun daveti üzerine 1038 kitap ile katılıyor, Cizreli kardeşlerimize selamlar, sevgiler gönderiyor ve yavrularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kitap kampanyası sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Büyükkılıç, Anlamlı Kitap kampanyasına 1038 kitap ile destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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