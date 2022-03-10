Büyükkılıç, Anatolian Business Forum'da Kayseri'yi anlattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anatolian Business Forum'da "Akıllı Şehir Kayseri" projesini anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, çeşitli panel ve özel konuşmacılarla katılımcıların farkındalıklarını artıracak bir dijital dönüşüm organizasyonu olan ve ilki Kayseri'de düzenlenen Anatolian Business Forum'a katıldı.

Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Büyükkılıç'ın yanı sıra TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak da iştirak etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaret ile endüstrinin merkezi olduğunu ve 6 bin yıllık ticari geçmişi bulunduğunu belirtti.

Dijital çağda şehirlerin yarıştığına dikkati çeken Büyükkılıç, "Dijital çağın getirdiği yeniliklerin hayatımızda çok büyük bir rol oynadığının farkındayız. Ülkemizin gelişen teknolojiyi kullanarak en iyi şekilde yönetilmesini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bu alanda ne kadar kararlı bir duruş sergilediğini Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber gözlemlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, dijital gelişmenin baş döndürücü hızla devam ettiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Biz de bu gelişmeye, bu dönüşüme ayak uydurarak, tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve dijital dönüşüm kapsamında akıllı şehircilikte de örnek bir şehir olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri artık ülkemizde akıllı şehircilikle ve bilişimle anılmaya başlanacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Bizleri çok daha güzel yarınlar bekliyor. Sadece yerel yönetimlerin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın buna katkısı ile ancak bunlara hayata geçirilir, bu yönde de ortak çalıştaylar yaptığımızı buradan paylaşmak isterim."

"Zenginlikler Şehri Kayseri" tanıtım filminin de izlendiği program sonunda Büyükkılıç'a plaket takdim edildi.

Yöneticilerin, bilim insanlarının, gazetecilerin konuşmacı olarak katıldığı forum, 5 oturumda gerçekleşti.