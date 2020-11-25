Büyükkılıç, Alsancak Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi
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Büyükkılıç, Alsancak Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi

25.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:01
Büyükkılıç, Alsancak Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 200 bin liraya mal olan Alsancak Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 200 bin liraya mal olan Alsancak Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alsancak Parkı'nın açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, yapılan çalışmalarla pırıl pırıl bir semt ortaya çıkarttıklarını söyledi.

"Şehri daha yeşil, daha çevreci bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz." diyen Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanlarıyla birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

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Park çalışmaları hakkında konuşan Büyükkılıç, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 milyon 260 bin metrekarelik, çok şükür ihalesi yapıldı, faaliyetler başladı, önümüzdeki süreçte tamamlanmış olacak. Keykubat Millet Bahçesi 1 milyon metrekarelik, onunla ilgili projelendirme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Belediye başkanlarıyla yapılan çalışma sonucu 2 bin civarında parka ulaştıklarını hatırlatan Büyükkılıç, bu sayıyı daha da artırmak için çalışacaklarını dile getirdi.

1 milyon 200 bin liraya yapılan Alsancak Parkı'nda, spor ekipmanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş parkuru, suni çim futbol sahası, 12 kamelya ve 90 araçlık otopark yer alıyor.

Parkın açılışına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkan Vekili Ramazan Bedir, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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