HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Programda Büyükşehir Belediyesinin 2021'deki faaliyetleri ve projeleri tanıtıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin büyükşehir belediyeleri kategorisinde 30 büyükşehir içerisinde yüzde 60 yatırım ile Türkiye genelinde birinci olduğunu belirtti.

Yatırım anlayışı içerisinde belediyecilik hizmeti sunduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehirde el ele, kol kola, Kayseri'yi aidiyet duygusu diye nitelendirdiğimiz sahiplenme duygusuyla daha iyi bir konuma taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, 17-0 bir bereketi yaşıyoruz. İşte AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın farkı burada. Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Bunu korumak için de hepimizin gayret göstermesi gerekir. 2022'de daha fazla yatırımlarla sizleri buluşturmak ümidiyle saygılar, sevgiler sunuyorum."

Büyükkılıç, program kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun 2021'deki hizmetlerini anlattığı sunumu da dinleyerek, Palancıoğlu ve ekibini tebrik etti.