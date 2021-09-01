Büyükkılıç, Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekiplerini Bakanlarla Birlikte Karşıladı
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Büyükkılıç, Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekiplerini Bakanlarla Birlikte Karşıladı

Büyükkılıç, Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekiplerini Bakanlarla Birlikte Karşıladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılama Töreni'ne katılarak, uçuş ekibini kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılama Töreni'ne katılarak, uçuş ekibini kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program kapsamında kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı havaalanında karşıladı.

Karşılamada Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Aziz Adalı ile Kayseri milletvekilleri ve protokol de yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, bakanların ve kuvvet komutanlarının teşrif ettiği Afganistan tahliyesini başarıyla yerine getiren uçuş ekipleri için düzenlenen 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda karşılama törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay ve talimatlarıyla personel ve vatandaşların 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edildiğini anlattı.

Başkan Büyükkılıç, tören ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli bakanlarımızın ve kuvvet komutanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılama Töreni'ne katılarak yurt dışında fedakarca görevlerini yürüten ve tahliye işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren askerlerimizi tebrik ettik" dedi.

Kaynak: Habermetre

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