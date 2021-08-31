Büyükkılıç, 30 Ağustos resepsiyonuna katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl 99'uncusu kutlanan ve Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl 99'uncusu kutlanan ve Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Büyükkılıç, Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı'nda (YİKOB) düzenlenen resepsiyonda, tüm şehitleri saygın ve minnetle andıkların bildirdi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkarsak bize kimsenin gücü yetmez. 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' diyen şair gibi hep beraber yüreklerimiz toplu vurursa Allah'ın izniyle bir olur, beraber olur ve her zaman mazlumun yanında yer alırız. Daha nice 99'lu yıllara." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin