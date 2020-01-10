Büyükkılıç: 2020 Kayseri için turizm yılı olacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye 2019 yılında 23 bin yabancı turistin geldiğini, 2020 yılında ise 50 bin yabancı turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
10.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:13
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye 2019 yılında 23 bin yabancı turistin geldiğini, 2020 yılında ise 50 bin yabancı turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com