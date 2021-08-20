Büyükkılıç: "17 Belediye Başkanımız Maaşını AFAD'a bağışladı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Ben de Varım' kampanyasına katkı sağlamak amacıyla Kayseri'deki 17 belediye başkanının bu ayki maaşlarını AFAD'a bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Ben de Varım' kampanyasına katkı sağlamak amacıyla Kayseri'deki 17 belediye başkanının bu ayki maaşlarını AFAD'a bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, yangın ve sel felaketi yaşayan bölgelere Kayseri'den gönderilen desteklerin koordinasyonu ve AFAD'ın başlattığı "Ben de Varım" kampanyasına yönelik toplantı düzenledi.

Başkan Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Büyükşehir ve 16 ilçe belediye başkanı olarak, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca afetzedelere yönelik başlatılan 'Ben de varım' kampanyası ile ilgili aldıkları kararı kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, bu ay maaşlarını AFAD'ın başlatmış olduğu kampanyaya destek amacıyla bağışlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şükürler olsun, bir güzel cuma günündeyiz. Her şeyden önce hemşehrilerimizin bu güzel gününü tebrik ediyorum, hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Burada çok değerli belediye başkanı kardeşlerimizle birlikte tüm belediye başkanlarımızın tek belediye anlayışı içerisinde onların da destek vereceğine inanarak bu ay ki maaşlarımızı AFAD'ın başlatmış olduğu kampanyaya destek amacıyla bağışlayacağımızı buradan ifade ediyorum. Ayrıca malumunuza orman yangınları, sel felaketleri, toprak kaymaları gibi sıkıntılarla ilgili değerlendirme çalışmaları yaptık. Kayseri'de neler yapılacağı konusunda bir dizi kararlar aldık. Bu kararları değerli valimiz ile değerli il başkanlarımızla paylaşmak suretiyle gerekli desteklerin sağlanması yönünde yaklaşımda bulunduk. "

Büyükkılıç, hayırseverliği ile tanınan, bilinen ve takdir edilen Kayseri'nin hayırseverlerine de seslenerek, "Kayseri'mizin zaten bu konuda yaptığı çalışmaları her zaman biliyor, takdirle anıyor, hayırsever hemşehrilerimize bu konuda gerekli çalışmalar yapacaklarına inanıyorum, kampanya ile ilgili yapılan çalışmaları valiliğimizin, belediyelerimizin verdiği desteği burada paylaşıyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre