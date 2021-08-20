Büyükkılıç: "17 Belediye Başkanımız Maaşını AFAD'a bağışladı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükkılıç: "17 Belediye Başkanımız Maaşını AFAD'a bağışladı"

Büyükkılıç: '17 Belediye Başkanımız Maaşını AFAD'a bağışladı'
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Ben de Varım' kampanyasına katkı sağlamak amacıyla Kayseri'deki 17 belediye başkanının bu ayki maaşlarını AFAD'a bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Ben de Varım' kampanyasına katkı sağlamak amacıyla Kayseri'deki 17 belediye başkanının bu ayki maaşlarını AFAD'a bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, yangın ve sel felaketi yaşayan bölgelere Kayseri'den gönderilen desteklerin koordinasyonu ve AFAD'ın başlattığı "Ben de Varım" kampanyasına yönelik toplantı düzenledi.

Başkan Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Büyükşehir ve 16 ilçe belediye başkanı olarak, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca afetzedelere yönelik başlatılan 'Ben de varım' kampanyası ile ilgili aldıkları kararı kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, bu ay maaşlarını AFAD'ın başlatmış olduğu kampanyaya destek amacıyla bağışlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şükürler olsun, bir güzel cuma günündeyiz. Her şeyden önce hemşehrilerimizin bu güzel gününü tebrik ediyorum, hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Burada çok değerli belediye başkanı kardeşlerimizle birlikte tüm belediye başkanlarımızın tek belediye anlayışı içerisinde onların da destek vereceğine inanarak bu ay ki maaşlarımızı AFAD'ın başlatmış olduğu kampanyaya destek amacıyla bağışlayacağımızı buradan ifade ediyorum. Ayrıca malumunuza orman yangınları, sel felaketleri, toprak kaymaları gibi sıkıntılarla ilgili değerlendirme çalışmaları yaptık. Kayseri'de neler yapılacağı konusunda bir dizi kararlar aldık. Bu kararları değerli valimiz ile değerli il başkanlarımızla paylaşmak suretiyle gerekli desteklerin sağlanması yönünde yaklaşımda bulunduk. "

Büyükkılıç, hayırseverliği ile tanınan, bilinen ve takdir edilen Kayseri'nin hayırseverlerine de seslenerek, "Kayseri'mizin zaten bu konuda yaptığı çalışmaları her zaman biliyor, takdirle anıyor, hayırsever hemşehrilerimize bu konuda gerekli çalışmalar yapacaklarına inanıyorum, kampanya ile ilgili yapılan çalışmaları valiliğimizin, belediyelerimizin verdiği desteği burada paylaşıyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Gervinho Arda Turan Mustafa Er Mert Günok Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükkılıç: "17 Belediye Başkanımız Maaşını AFAD'a bağışladı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:50:09. #1.15#

title