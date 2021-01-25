Büyükkarcı'dan Karşıyaka'ya övgü

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor'u 85-75 yenerek üst üste 10. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka ikinci sıradaki yerini korurken Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı takımını övdü. Pandemi döneminde en önemli itici güçleri taraftarlarının yokluğuna rağmen çok önemli bir seriye imza attıklarını, hafta sonu konuk edecekleri Tofaş'ı da mağlup ederek 2004-2005 sezonundaki 10 maçlık seriyi 11 maça çıkarmaya çalışacaklarını belirten Büyükkarcı, "Gerçekten önemli bir grafik yakaladık. Üst üste 10 maç kazanmak kolay iş değil. Takım içi birlik, beraberlik, güçlü sevgi bağları, doğru çalışma bizi bu noktaya getirdi. Başantrenörümüz Ufuk Sarıca, Petkim karşısında 300. kez takımımızın başında sahaya çıktı ve bu çok önemli bir istikrar" dedi.

Sarıca ve ekibinin oyuncuları her maça çok iyi hazırladığını ve motive ettiğini dile getiren Turgay Büyükkarcı, "Bu kolay bir iş değil. Ligin yanı sıra Avrupa Kupası'nda da zorlu ve yorucu seyahatler bizi hedefimizden uzaklaştırmadı. Bizden yüksek bütçeli birçok takımı puan silinme dezavantajına rağmen geride bıraktık ve namağlup lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradayız. Tek üzüntüm bu güzel basketbolu ve seri galibiyetleri taraftarlarımızın önünde alamamış olmamız. Ama pandemi sonrası yine büyük bir coşkuyla tribünlerimiz dolacak ve taraftarlarımızla yeniden kucaklaşacağız. Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bilbao Basket'i, pazar günü ise evimizde Tofaş'ı mağlup ederek iki kulvarda da hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

FİLEDE HEDEF SULTANLAR LİGİ

Basketbol gibi voleybolda da Antrenör Reşat Yazıcıoğulları önderliğinde güzel bir sezon geçiren Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısına deplasmanda 3-1 yendiği Çanakkale Belediye karşılaşmasıyla başladı. Zirvenin sadece 1 puan gerisinde liderlik yarışı verdiklerini belirten Turgay Büyükkarcı, "5 yıldır istikrarlı bir şekilde görev yapan Şube Başkanımız Serkan Ergüven ve ekibini kutluyorum. Son derece deneyimli Antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ile hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam. Kızlarımız sezon sonunda Sultanlar Ligi'ne çıkarak camiamızın özlemini giderecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ