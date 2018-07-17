Büyükgümüş'ten CHP'nin 'Kaybeden' söylemine Dünya Kupası örneği

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş:

"24 Haziran'ın kaybedeni 'AK Parti' demek, Fransa Dünya Kupası'nın kaybedeni demek gibi bir şey"

SAMSUN - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP kanadından yapılan, "24 Haziran seçimlerinin kaybedeni AK Parti'dir" söylemleri üzerine, "Bu, 'Dünya Kupası'nın kaybedeni Fransa' demek gibi şey olur" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, bir dizi toplantılara katılmak için Samsun'a geldi. Samsun'da ilk olarak gençlik STK temsilcileri ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya gelen Büyükgümüş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"24 Haziran'ın kaybedeni 'AK Parti' demek, Fransa Dünya Kupası'nın kaybedeni demek gibi bir şey"

CHP yöneticileri tarafından yapılan 24 Haziran'ın kaybedeni 'AK Parti' söylemleri hakkında açıklamalarda bulunan Ahmet Büyükgümüş, "Seçimin kaybedeninin AK Parti olduğu söylemi çok yanlış bir düşünce. Bu, 'Dünya Kupası'nın kaybedeni Fransa' demek gibi şey olur. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi girdiği bütün seçimlerde oyunu arttıran bir lider var. İlk turda 26 milyondan fazla oyla seçilen bir cumhurbaşkanı var. Parlamentoda güçlü bir temsile ulaşmış bir AK Parti var. Türkiye'de bütün illerde ciddi bir varlık göstermiş ve Türkiye'nin tamamına yakınından milletvekili çıkarmış bir AK Parti var. Hala daha iktidarda olmasına rağmen gücünü arttırarak da devam ediyor. Bunu, CHP'nin içerisindeki liderlik yarışına yoruyorum. Başarısızlık söylemini, CHP'deki liderlik gündemini geriye itmeye yönelik bir söylem olarak değerlendiriyorum. Çünkü bu söylemlerin gerçekle ve siyasi analizle çok ilgisi olduğu kanaatinde değilim" diye konuştu.

"AK Parti gençliğe çok önem veriyor"

AK Parti'nin gençliğe büyük önem verdiğinin de altını çizen Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Bu buluşmalarımız ile STK'lar ile bir araya geliyoruz. Şehrin gündemini, gençlik alanındaki faaliyetlerini, sıkıntılarını, taleplerini, gelişim alanlarını hep birlikte değerlendiriyoruz. Aynı zamanda il ve ilçe teşkilatlarımızla da bir araya geliyoruz. Bu toplantıların amacı çalışmalarımız gözden geçirmek ve teşkilatlarımızı geleceğe nasıl daha güçlü hazırlarızın planlarını yapıyoruz. Tüm Türkiye'de 81 ilde bu toplantılarımızı yapacağız. 2-3 ay içerisinde bu toplantıları bitireceğimizi düşünüyorum. AK Parti aynı zamanda gençliğe çok önem veren bir parti. Ben 28 yaşında Türkiye'de bir şehrin liste başı adayıyım. Ben bunu AK Parti'nin gençliğe verdiği görevin önemli bir göstergesi olarak görüyorum. Bu daha sonra Türkiye'nin tamamına yayıldı. Genç adaylar birkaç büyükşehirden göstermelik olarak aday gösterilmedi. Seçilebilecek yerlerden aday gösterildiler. Ayrıca meclise giren arkadaşlarımız da çok donanımlı arkadaşlarımız. Yurt içinde ve dışında önemli üniversitelerde tahsil yapmış ziraat mühendisleri, hukukçular, eğitimciler, siyasi bilimciler gibi kendini yetiştirmiş ve ülkenin tamamına yayılmış çok farklı sosyo-kültürel arka planlardan arkadaşlarımız bugün mecliste en genç milletvekilleri olarak hizmet ediyorlar. Bunun siyasetimize güç katacağına inanıyorum."

Büyükgümüş, STK'lar ile yaptığı toplantının sonrasındaki programlarını basına kapılı bir şekilde gerçekleştirdi.