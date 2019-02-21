Büyükgöz Vatandaşla İç İçe

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze İlçe Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz seçim kampanyası kapsamında adeta ev ev gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. İstasyon mahallesinde evlere misafir olan Büyükgöz, "Büyük bir Gebze ailesini inşa edeceğiz. Her bireyimizin fikirlerini alarak Gebze'yi birlikte yöneteceğiz" dedi.

NİTELİKLİ PERSONELLER YETİŞECEK

Gebze'de vatandaşların iş dünyasına katılması ve istihdama katkı sunmak için Kariyerim projesini hayata geçireceklerini söyleyen Büyükgöz, "Belediye-Üniversite ve Sanayi işbirliği ile yürütmeyi planladığımız projede eğitim programı hazırlayarak hemşerilerimize sertifika vereceğiz. Nitelikli iş gücünü ortaya çıkartarak istihdama katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

HEP İÇ İÇE OLACAĞIZ

Açıklamasında şu ifadeleri kullanan Büyükgöz, "Biz şimdi olduğumuz gibi her zaman Gebzeli hemşerilerimizle bir arada olacağız. Halk meclisleriyle bir araya gelerek daha çok dinleyen olacağız. Dertlere derman olmak için gece gündüz çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler