Büyükgöz'e ulus mahallesi sakinlerinden teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükgöz'e ulus mahallesi sakinlerinden teşekkür

11.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:00
Büyükgöz'e ulus mahallesi sakinlerinden teşekkür

Yıllardır bekledikleri tapularını, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün elinden alan Ulus Mahallesi sakinleri, Büyükgöz'e teşekkür etti.

Yıllardır bekledikleri tapularını, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün elinden alan Ulus Mahallesi sakinleri, Büyükgöz'e teşekkür etti.

Ulus Mahallesi sakinlerinden Başkan Büyükgöz'e çifte tapu teşekkürü. Ulus Mahallesi sakinlerinden Naci Yaman ve Ayhan Davutoğulları, yıllardan beri bekledikleri tapularına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün çalışmaları sonucunda kavuştu. Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Belediye Başkanı Büyükgöz, Ulus Mahallesi 2121/2 Sokak sakini Ayhan Davutoğulları ve Şehit Mehmet Kartal Caddesi sakinlerinden Naci Yaman'a tapularını takdim etti. Başkan Büyükgöz'ü makamında ziyaret eden Ulus Mahallesi sakinleri, "30 yılı aşkın zamandır heyecanla beklediğimiz tapularımızı almış bulunmaktayız. Bu mutluluğu bizlere yaşatan başta başkanımız Zinnur Bey'e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten" ifadelerini kullandı.

Tapularına kavuşan Ulus Mahallesi sakinleri, Başkan Büyükgöz'e mahallelerine gelen doğalgaz hizmeti için de ayrıca teşekkür etti. - KOCAELİ

Büyükgöz'e ulus mahallesi sakinlerinden teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİ HASTA SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİ HASTA SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU
KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu
KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Ebru Şallı Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükgöz'e ulus mahallesi sakinlerinden teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:02:09. #1.15#
title