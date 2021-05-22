Büyükerşen ve ekibi yeniden yargılanacak
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Büyükerşen ve ekibi yeniden yargılanacak

Büyükerşen ve ekibi yeniden yargılanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratının beraat ettiği 'İhaleye fesat karıştırma' dosyasındaki kararı uygun bulmayan Yargıtay, davanın yeniden görülmesi için dosyayı geri gönderdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratının beraat ettiği 'İhaleye fesat karıştırma' dosyasındaki kararı uygun bulmayan Yargıtay, davanın yeniden görülmesi için dosyayı geri gönderdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına neden olunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamında 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve bürokratları hakkında "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kamu görevlisinin resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi Büyükerşen ve belediye bürokratlarının bu suçlardan beraat kararını yerinde görmedi tekrar yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar açıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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