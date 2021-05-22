Büyükerşen'in beraat ettiği dava, yeniden görülecek

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemenin 2015 yılında verdiği karar Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemenin 2015 yılında verdiği karar Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Büyükerşen ile birlikte beraat eden 10 kişi ile para cezasına çarptırılan 6 kişi, yeniden yargılanacak.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında yapılan temyiz başvurusunu karara bağladı. Daire, 10 sanık hakkında verilen beraat ve 6 sanık hakkında verilen ceza kararını, 'eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hükümler kurulması' gerekçesiyle oy birliği ile bozdu. Dairenin bozma kararında, "Suç niteliğindeki suçlara iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmek suretiyle sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hükümler kurulması nedeniyle oy birliği ile bozulmasına karar verildi" denildi.Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 2015 yılındaki kararında, Büyükerşen ile birlikte 10 sanığın beraatine, 6 sanığa ise 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 6'şar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti. Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu 16 kişi, yeniden yargılanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı