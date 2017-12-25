Büyükerşen Güçsüzler Ve Kimsesizler Vakfı Kermesinde

Vakıf gönüllüleri, ESMEK kursiyerlerinin hazırladığı el emeği eserlerinden elde edilen gelirle Mihalıççık'daki Vakıf Huzurevi'nde yaşayan kimsesiz ve yaşlıların ihtiyaçları giderilecek.



Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Eskişehir Şubesi'nin düzenlediği, el emeği ürünlerin satışa sunulduğu kermes yoğun ilgi gördü.

Avrasya AVM'de gerçekleştirilen kermese katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, etkinliğe katılan gönüllülerin ve ESMEK (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları)kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerin bulunduğu standları gezerek bilgi aldı. Büyükerşen, kadınların hazırladığı el ürünlerini çok beğendiğini belirterek, "Belediyemiz Eskişehir'de yaşayan kimsesiz ve güçsüzlere yardım etmeye devam ediyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarını da bu konularda duyarlı olmaları gerekiyor" dedi.