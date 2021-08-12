BÜYÜKERŞEN'DEN ÇİFTELER ZİYARETİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 2020 yılında Çifteler'de hizmete açılan ve içinde otogar, itfaiye, ulaşım birimi, tarımsal hizmetler birimi, ESKİ, ESMEK eğitim derslikleri ve çok amaçlı salonu olan Büyükşehir Belediyesi Çifteler Hizmet Binasında...

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 2020 yılında Çifteler'de hizmete açılan ve içinde otogar, itfaiye, ulaşım birimi, tarımsal hizmetler birimi, ESKİ, ESMEK eğitim derslikleri ve çok amaçlı salonu olan Büyükşehir Belediyesi Çifteler Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Çifteler ilçesine 2020 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan hizmet binasını ziyaret eden Başkan Büyükerşen, hizmet binasının içerisinde bulunan otogar, itfaiye, ulaşım birimi, tarımsal hizmetler birimi, ESKİ, ESMEK eğitim derslikleri ve çok amaçlı salonu inceledi. Vatandaşlara kolaylık sağlaması için çeşitli birimlerin bir araya toplandığı komplekste, ESMEK tarafından kadınlara ve çocuklara verilen eğitimler aralıksız sürüyor. ESMEK atölyelerinde eğitim gören Çiftelerli kadınları da ziyaret eden Büyükerşen, atölyelerden edindikleri bilgilerle kadınların hem ev ekonomisine katkıda bulunmaları hem de kadınların kendi ekonomik özgürlüklerinin kazandırılması konularında destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Çifteler Hizmet Binasında yer alan birimlerdeki personeli de ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Çifteler'de hizmete açtığımız bu hizmet binamız ile vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılıyoruz. ESMEK sayesinde Çiftelerli çocuklarımız, kadınlarımız kendilerini geliştirebilmek için buradan ücretsiz olarak eğitim alıyor. Çifteler ilçesinin merkezi konumunda bulunan kompleks içerisinde konumlanan itfaiye birimi ile ekiplerin yangın anında hızla müdahale edebilmesine olanak sağlayacak. Çarşıya veya pazara çıkan vatandaşlarımız hizmet binamızda bulunan ESKİ biriminden kolaylıkla abonelik, su yükleme gibi işlemlerini hemen yapabiliyor. Çifteler ilçemizin merkezi konumundaki kompleksimiz hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre