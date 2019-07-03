Büyükelçisi İbrahim'den Vali Ustaoğlu'na ziyaret

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na ziyarette bulundu.

İbrahim, Türkiye İş Adamları Derneği yöneticileriyle ziyaret ettiği Vali Ustaoğlu ile bir süre görüştü.

Trabzon'un, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade eden İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir. Bu şehre gelmek benim borçlarımdan biriydi. Zaman bulduğum gibi de hemen ziyaret etmek istedim." dedi.

İbrahim, Trabzon'un bir ticaret şehri olduğuna işaret ederek, "Bu bakımdan bizler, Türkiye'deki iş adamları birliğiyle sizleri ziyaret etmek istedik. Tüm konularda Azerbaycan Türkiye'nin yanında olduğu gibi ülke olarak sizler de bizlerin yanında olmaktasınız." ifadesini kullandı.

Vali Ustaoğlu ise şehrin tarihi ve kültürüyle önemli bir ticaret merkezi olduğunu, iki kardeş ülke arasında ciddi bağlar bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın son yıllarda ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ivme kazandığına dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Her iki ülkenin güçlü olması gelecek adına güzel adımlar atmamızı sağlıyor. Azerbaycan'ın 1991 yılında elde ettiği bağımsızlığı tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Toprak bütünlüğünü korumak adına yaşamış olduğu sıkıntılarda ülke olarak her zaman yanınızda olmuş ve desteğini yüksek sesle vermeye çalışmıştır. Bu da iki ülkenin hem vatandaşları hem de münasebetleri noktasında çok güzel diyalogları ve işbirliklerini geliştirmiştir."

Kaynak: AA