Büyükelçilik Önünde Ateş Açan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Ankara'da Avusturya Büyükelçiliği önünde silahla havaya ateş açan 2 kişi, gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, şüphelilerin araçla seyir halindeyken havaya ateş ettikleri ihtimali üzerinde durulduğunu belirtildi.
Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında meydana gelen silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak iki kişinin yakalandığını açıkladı.
VALİLİK HAREKETE GEÇTİ
Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında havaya ateş açıldı. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla havaya ateş açtığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin gece geç saatlere kadar alkol aldığı, araçla seyir halindeyken de havaya ateş ettikleri ihtimali üzerinde durulduğunu belirtildi. Konuyla ilgili detaylı araştırmanın devam ettiği ifade edildi. - Ankara