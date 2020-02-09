Büyükelçileri taşıyan Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ta

09.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:40

AVRUPA Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin Ankara'dan Kars'a taşındığı Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32 saat süren yolculuğun ardından Kars'a geldi.

Turistik Doğu Ekspresi, 'AB-Türkiye İş Birliği Toplantısı' için cuma akşamı Ankara'dan Kars'a yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB ülkeleri büyükelçilerinin bulunduğu trende 'AB-Türkiye İş Birliği Toplantısı' yolculuk sırasında yapıldı. Büyükelçiler, ayrıca güzergah üzerinde bulunan Sivas Divriği ve Erzurum'da tarihi ve turistlik yerleri gezdi. Yaklaşık 32 saat süren yolculuğun ardından Turistik Doğu Ekspresi, bugün saat 03.00 sıralarında Kars'a ulaştı. Büyükelçiler, trenden inerek, kalacakları otele geçti. Heyet, gün boyu Kars'ta tarihi yerleri gezdikten sonra yarın uçakla Ankara'ya dönecek.

Kaynak: DHA