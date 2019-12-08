Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret
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Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret

Büyükelçilerin Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi Annelerin Büyükelçilere mağduriyetlerini anlatmaları Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevlilerin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl...

08.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:53
Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret

Büyükelçilerin annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi

Annelerin Büyükelçilere mağduriyetlerini anlatmaları

Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret

9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevlilerin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret
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