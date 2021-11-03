Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya ve Katar büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya ve Katar büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ve Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Çirkin paylaşımlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programındaki kabullerine başladı! 5 ismi Külliye'de ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programındaki kabullerine başladı! 5 ismi Külliye'de ağırlayacak

 AK Partili Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor

AK Partili Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title