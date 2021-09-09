Son dakika haberi: İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ruch, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Ruch'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş