Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

11.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:40
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca ile Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'nın güven mektuplarını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca ile Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'nın güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'yi de kabul etti. Kabulde Büyükelçi Lora, Erdoğan'a güven mektubu sundu, ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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